Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела земельных отношений города Уральск Армана Бисимбалиева, на 1 октября 2019 года на специальном учете на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство состоят более 72 тысяч человек. – В последний раз участки под ИЖС выдавались в 2011 году в ПДП -1, 2 в поселке Деркул. Тогда были предоставлены свыше 2200 земельных участков. На протяжении восьми лет земельные участки в Уральске не предоставлялись, соответственно, очередность тоже не продвигалась. По программе "Нурлы жер" в 2017 году на территории поселка Круглоозерное был разработан план детальной планировки на 1141 земельный участок и в 2018 году на подведение инженерных сетей из городского бюджета на разработку ПСД было выделено 15 млн тенге. Ведь земельные участки под ИЖС мы должны предоставлять только после подведения инженерных сетей. Проектно-сметная документация готова, но в связи с отсутствием финансовых средств работа не производилась. Всего для проведения газопровода, электричества и водоснабжения требуется около двух миллиардов тенге, - рассказал Арман Бисимбалиев. Выяснилось, что акиматом проводится инвентаризация списков граждан, которые стоят в очереди на получение ИЖС. Сотрудники акимата направляют запросы в государственные учреждения, чтобы снять с учета умерших людей либо людей, которые переехали на ПМЖ в другие страны. – На сегодняшний день с учета сняты 403 умерших людей и один человек, который переехал в РФ. Кроме этого, в 2019 году у нас проведено 6 аукционов, в которых было продано право аренды на 37 земельных участков, это около 5,8 гектаров земли. Общая стоимость составила 39 миллионов тенге, - рассказал Арман Бисимбалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.