405 миллионов тенге налогов задолжали жители ЗКО

Только за транспорт западноказахстанцы не выплатили 360 миллионов тенге налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что все физические лица должны оплатить налог за транспортные средства за 2020 года не позднее 1 апреля этого года. - Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства. Реквизиты для уплаты налога на транспортные средства - КБК 104402, КНП 911 основной налог, КНП 912 пеня, - пояснили в ДГД ЗКО. Также отметили, что сумму для оплаты транспортного налога можно рассчитать самостоятельно на сайте Комитета го