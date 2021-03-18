- подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках всеобщего декларирования;
- произвести уплату налогов, без посещения банковских отделений и без взимания комиссий;
- проверить налоговую задолженность;
- произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов;
- проверить и рассчитать налоги на имущество, землю и транспорт;
- просмотреть объекты налогообложения (недвижимость и транспорт);
- направить заявку на корректировку сведений о недвижимости и транспорту;
- проверить начисление работодателями зарплаты, удержанных сумм подоходного налога и социальных платежей;
- онлайн бронирование на посещение Цетров оказания услуг органов государственных доходов.
405 миллионов тенге налогов задолжали жители ЗКО
Только за транспорт западноказахстанцы не выплатили 360 миллионов тенге налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что все физические лица должны оплатить налог за транспортные средства за 2020 года не позднее 1 апреля этого года. - Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства. Реквизиты для уплаты налога на транспортные средства - КБК 104402, КНП 911 основной налог, КНП 912 пеня, - пояснили в ДГД ЗКО. Также отметили, что сумму для оплаты транспортного налога можно рассчитать самостоятельно на сайте Комитета го