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Социум

405 миллионов тенге налогов задолжали жители ЗКО

Только за транспорт западноказахстанцы не выплатили 360 миллионов тенге налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что все физические лица должны оплатить налог за транспортные средства за 2020 года не позднее 1 апреля этого года. - Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства. Реквизиты для уплаты налога на транспортные средства - КБК 104402, КНП 911 основной налог, КНП 912 пеня, - пояснили в ДГД ЗКО. Также отметили, что сумму для оплаты транспортного налога можно рассчитать самостоятельно на сайте Комитета го
Кристина Кобина
405 миллионов тенге налогов задолжали жители ЗКО
Только за транспорт западноказахстанцы не выплатили 360 миллионов тенге налогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
405 миллионов тенге задолжали налогов жители ЗКО
405 миллионов тенге задолжали налогов жители ЗКО
В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что все физические лица должны оплатить налог за транспортные средства за 2020 года не позднее 1 апреля этого года. - Уплата  налога физическими лицами производится по месту жительства. Реквизиты для уплаты налога на транспортные средства -  КБК 104402, КНП 911 основной налог, КНП 912 пеня, - пояснили в ДГД ЗКО. Также отметили, что сумму для оплаты транспортного налога можно рассчитать самостоятельно на сайте Комитета государственных доходов РК (www.kgd.gov.kz) в разделе «Электронные услуги» - «Расчет налога на транспорт». Проверить наличие налоговой задолженности можно на сайте Комитета государственных доходов РК (www.kgd.gov.kz), в разделе «Электронные услуги» - «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности». Также можно использовать мобильное приложение e-Salyq Azamat. В данном мобильном приложении собраны самые разные сервисы для исполнения налоговых обязательств физическими лицами, таких как:
  • подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках всеобщего декларирования;
  • произвести уплату налогов, без посещения банковских отделений и без взимания комиссий;
  • проверить налоговую задолженность;
  • произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов;
  • проверить и рассчитать налоги на имущество, землю и транспорт;
  • просмотреть объекты налогообложения (недвижимость и транспорт);
  • направить заявку на корректировку сведений о недвижимости и транспорту;
  • проверить начисление работодателями зарплаты, удержанных сумм подоходного налога и социальных платежей;
  • онлайн бронирование на посещение Цетров оказания услуг органов государственных доходов.
Мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market» на бесплатной основе, затем зарегистрироваться в приложении e-Salyq Azamat, используя ЭЦП или по СМС-коду. Между тем руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов дополнил, что всего по области налоговая задолженность за имущество, землю и транспорт составляет 405 миллионов тенге, из этой суммы 90% или 360 миллионов тенге составляет налог на транспорт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
оплата Налог

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