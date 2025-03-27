405 штрафов наложено за нарушение экологического законодательства

Низкие показатели наблюдаются в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Доходы спецпредприятий не покрывают реальных затрат, поэтому тарифы на ТБО давно следовало повысить.

Как передает передает «24KZ», в прошлом году план не выполнили, низкий уровень показали семь регионов страны. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Низкие показатели наблюдаются в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Доходы спецпредприятий не покрывают реальных затрат, поэтому тарифы на ТБО давно следовало повысить.

Эта работа выполнена в 155 городах и районах страны из 211. Решить задачу планируют за счет экономически привлекательного тарифа в рамках государственно-частного партнерства. Его будут пересматривать не реже одного раза в 3 года. Также возобновлена программа выплат по управлению отходами «ЕсоQolday». На этот год ею предусмотрено больше 9 млрд тенге.

В ряде регионов, несмотря на имеющийся потенциал по переработке отходов, действующие предприятия отсутствуют. Нет и заявленных проектов.

Отмечается слабый контроль за обращением с ТБО со стороны местных исполнительных органов, начиная от сбора до переработки. Одним из решений, по словам министра, является цифровизация процессов. Сегодня новые технологии внедрены только в Астане. Пилотный проект показал свою эффективность, опыт будет внедрен в регионах страны.

Ранее сообщалось, что 26 малышей появились на свет 22 марта в ЗКО.



