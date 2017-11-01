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Социум

4,2 млрд тенге предусмотрели на реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году

После отказа Кыргызстана от помощи расходы и дефицит бюджета сократили на 14 млрд тенге, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта mfa.kz Министр финансов РК Бахыт Султанова при обсуждении поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы рассказал о расходах государства в текущем году. «Учитывая, что Кыргызской Республикой инициировано приостановление процедуры оказания технической помощи, в ходе обсуждения законопроекта в рабочей группе и на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету соответствующие поправки были поддержаны. Было предложено сократить расходы и дефицит б
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4,2 млрд тенге предусмотрели на реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году
После отказа Кыргызстана от помощи расходы и дефицит бюджета сократили на 14 млрд тенге, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта mfa.kz Министр финансов РК Бахыт Султанова при обсуждении поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы рассказал о расходах государства в текущем году. «Учитывая, что Кыргызской Республикой инициировано приостановление процедуры оказания технической помощи, в ходе обсуждения законопроекта в рабочей группе и на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету соответствующие поправки были поддержаны. Было предложено сократить расходы и дефицит бюджета на 14,1 млрд тенге», — сказал Бахыт Султанов на пленарном заседании Мажилиса. С учётом данных изменений поступления в бюджет составят 9 691,5 млрд тенге с ростом на 62,9 млрд тенге, в том числе: ненефтяные поступления — 4 497,2 млрд тенге с ростом к плану на 77,9 млрд тенге; нефтяные поступления — 5 194,2 млрд тенге со снижением к плану на 14,9 млрд тенге. «Расходы бюджета составят 11 177,4 млрд тенге с ростом на 1 млрд тенге. Дефицит будет снижен на 62 млрд тенге и составит 1 485,9 млрд тенге, или 2,9% к ВВП. Это соответствует ориентирам, принятым в рамках Экономического союза и новой экономической политики на среднесрочный период», — пояснил министр. Изменение расходной части бюджета осуществлено по трём блокам: 4,2 млрд тенге предусмотрено на реализацию инициативы президента «Рухани Жаңғыру»; 33,1 млрд тенге пойдут на финансирование повышенных должностных окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел; 22,2 млрд тенге будет направлено на продолжение строительства двух пусковых комплексов и расширение академических блоков Назарбаев Университета. Ещё 20 млрд тенге предлагается направить на проведение поствыставочных мероприятий и ускорение работы по подготовке новых офисов на территории ЭКСПО. 19 октября сообщалось, что 13,5 млрд тенге потратит государство на модернизацию сознания казахстанцев в 2018 году.

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