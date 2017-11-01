4,2 млрд тенге предусмотрели на реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году

После отказа Кыргызстана от помощи расходы и дефицит бюджета сократили на 14 млрд тенге, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта mfa.kz Министр финансов РК Бахыт Султанова при обсуждении поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы рассказал о расходах государства в текущем году. «Учитывая, что Кыргызской Республикой инициировано приостановление процедуры оказания технической помощи, в ходе обсуждения законопроекта в рабочей группе и на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету соответствующие поправки были поддержаны. Было предложено сократить расходы и дефицит б