430 человек с ВИЧ стоят на учете в Атырауской области

Как рассказала на пресс-конференции директор Атырауского областного центра профилактики ВИЧ Айгуль Кудаманова, первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрировали в области в 1993 году. В настоящее время на диспансерном учёте состоят 430 человек.

Как рассказала на пресс-конференции директор Атырауского областного центра профилактики ВИЧ Айгуль Кудаманова, первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрировали в области в 1993 году. В настоящее время на диспансерном учёте состоят 430 человек.

— Медицинскую помощь пациентам оказывают инфекционист, фтизиатр, педиатр, гинеколог, дерматовенеролог, нарколог, психолог, провизор. В целях предотвращения распространения ВИЧ-инфекции проводится доконтактная профилактика (ДКП). На сегодняшний день в мире этот метод доказал свою эффективность в предотвращении опасных эпидемий. В центре совершенно бесплатно проводятся тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, лечение, диспансерное динамическое наблюдение, необходимые лабораторные анализы для людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп, – рассказала Айгуль Кудаманова.

По словам заведующей отделом лечения и профилактики Альфии Карабековой, ВИЧ – это вирус, поражающий иммунную систему, и его обнаружение на ранней стадии позволяет предотвратить заболевание и провести эффективное лечение. Для обнаружения ВИЧ используется несколько научно доказанных методов.

— Самый распространенный метод – иммуноферментный анализ. Он обнаруживает антитела к ВИЧ в крови. Антитела обнаруживаются примерно через 3-4 недели после заражения. Второй метод – определение с помощью экспресс-тестов. Это быстро и доступно. Он показывает результаты через 15-20 минут на основе крови, взятой из пальца или слизистой жидкости полости рта. Этот метод широко используется в медицинских учреждениях и во время проведения специальных акций. Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно в областных и городских СПИД-центрах, клиниках, а также во время специально организованных акций, — сказала Альфия Карабекова.

Отметим, что с начала года областным центром по профилактике ВИЧ проведено бесплатное исследование крови 116 513 человек.