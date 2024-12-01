Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе ЗКО

В поселке Новенький сельского округа Байконыс района Бәйтерек открылся фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

На открытии побывали заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Ауыл» Серик Егызбаев.

- По инициативе главы государства в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в период с 2023 по 2025 годы в регионе было построено 50 таких объектов. Теперь и жители района Байтерек почувствуют результат работ по выравниванию качества системы здравоохранения городов и сёл, - сказал Бакытжан Нарымбетов и поздравил сельчан с открытием социального объекта.

На церемонии открытия представитель компании-подрядчика вручил фельдшеру медпункта Наталье Бакай символический ключ от нового объекта. Новый пункт оснащён современным медицинским оборудованием и будет предоставлять широкий спектр услуг, включая профилактические осмотры, вакцинацию, а также экстренную помощь. По словам директора байтерекской районной больницы Ербола Сарсенгалиева к ФАПу селе Новенький прикреплено 504 человека.