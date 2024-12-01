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Социум Экономика

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе ЗКО

ФАП построили в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
Дана Рахметова
Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе ЗКО

В поселке Новенький сельского округа Байконыс района Бәйтерек открылся фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения». 

На открытии побывали заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Ауыл» Серик Егызбаев. 

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 - По инициативе главы государства в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в период с 2023 по 2025 годы в регионе было построено 50 таких объектов. Теперь и жители района Байтерек почувствуют результат работ по выравниванию качества системы здравоохранения городов и сёл, - сказал Бакытжан Нарымбетов и поздравил сельчан с открытием социального объекта.  

На церемонии открытия представитель компании-подрядчика вручил фельдшеру медпункта Наталье Бакай символический ключ от нового объекта. Новый пункт оснащён современным медицинским оборудованием и будет предоставлять широкий спектр услуг, включая профилактические осмотры, вакцинацию, а также экстренную помощь. По словам директора байтерекской районной больницы Ербола Сарсенгалиева к ФАПу селе Новенький прикреплено 504 человека. 

- Старое здание было тесным, неудобным. Не было дневного стационара.  А сейчас у нас новое, современное здание. Особенно это важно для нас – людей, которые стоят на диспансерном учете и часто обращаются к врачу, - говорит житель села Зайнолла Сулейменов.

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