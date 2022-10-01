Такое количество нарушителей выявили с начала года.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов Нурболат Сарманов сообщил, что в этом году более четырёх тысяч налогоплательщиков зарегистрированы в качестве наймодателя жилья. Из них 3 787 индивидуальных предпринимателей, остальные 512 – юридические лица.

- Если собственник квартиры при сдаче в аренду имеет годовой доход не более 720 тысяч тенге, то он не подлежит обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Даже если физические лица не зарегистрированы в налоговых органах, они имеют право заниматься предпринимательством, но при этом должны уплачивать индивидуальный подоходный налог в размере 10% от годового дохода, - сказал Сарманов.

Отметим, плательщиками единого совокупного платежа признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Они без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя могут получать годовой доход не более 3,5 миллионов тенге.

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