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Социум

44 человека заразились эхинококкозом в ЗКО

За год заболеваемость увеличилась в 1.7 раз, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, за 10 месяцев этого года эхинококкоз выявили у 44 человек. Девять из них - дети до 14 лет. Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. Яйца эхинококка очень устойчивы к жизни во внешней среде. С водой и пищей они попадают в кишечник сельскохозяйственных животных, затем в печень и лёгкие. Люди заражаются его яйцами через грязные руки с водой и пищей. При попадании паразита в орга
Кристина Кобина
44 человека заразились эхинококкозом в ЗКО
За год заболеваемость увеличилась в 1.7 раз, передаёт портал «Мой ГОРОД».
44 человека заразились эхинококкозом в ЗКО
44 человека заразились эхинококкозом в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, за 10 месяцев этого года эхинококкоз выявили у 44 человек. Девять из них - дети до 14 лет.

Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей.

Яйца эхинококка очень устойчивы к жизни во внешней среде. С водой и пищей они попадают в кишечник сельскохозяйственных животных, затем в печень и лёгкие. Люди заражаются его яйцами через грязные руки с водой и пищей. При попадании паразита в организм с пищей развивается эхинококкоз печени, при распространении по воздуху развивается эхинококк лёгких. При заражении человека эхинококкозом наблюдаются различные симптомы:
  • при поражении печени человек будет испытывать боль в правом боку, слабость;
  • при попадании эхинококка в лёгкие у человека появится одышка, кашель, в слюне появится кровь.
Эти осложнения очень опасны и могут привести к летальному исходу, предупреждают эпидемиологи. Для предотвращения заражения необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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