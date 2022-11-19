44 человека заразились эхинококкозом в ЗКО

За год заболеваемость увеличилась в 1.7 раз, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, за 10 месяцев этого года эхинококкоз выявили у 44 человек. Девять из них - дети до 14 лет. Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. Яйца эхинококка очень устойчивы к жизни во внешней среде. С водой и пищей они попадают в кишечник сельскохозяйственных животных, затем в печень и лёгкие. Люди заражаются его яйцами через грязные руки с водой и пищей. При попадании паразита в орга