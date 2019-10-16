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Социум

4,5 миллиона тенге в качестве гранта получили предприниматели района Байтерек

В районе в 2019 году одобрено 2 проекта на сумму 4,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким района Байтерек Асхат Шахаров рассказал, что 2,5 млн тенге на производство кованых изделий получит ИП «Бейбіт», 2 млн тенге получит ИП «Куанышкалиева Г.Г.» на работу кондитерской традиционных национальных десертов. - В районе запланировано строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов ТОО «World Green Company». Стоимость проекта - 13 млрд тенге, из них на СМР - 2 млрд тенге. Мощность 4,4 тысячи тонн огурцов, 3,4 тысячи тонн томатов в год. в период строительства
Дана Рахметова
4,5 миллиона тенге в качестве гранта получили предприниматели района Байтерек
В районе в 2019 году одобрено 2 проекта на сумму 4,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким района Байтерек Асхат Шахаров рассказал, что 2,5 млн тенге на производство кованых изделий получит ИП «Бейбіт», 2  млн тенге получит ИП «Куанышкалиева Г.Г.» на работу кондитерской традиционных национальных десертов. - В районе запланировано строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов ТОО «World Green Company». Стоимость проекта - 13 млрд тенге, из них на СМР - 2 млрд тенге. Мощность 4,4 тысячи тонн огурцов, 3,4 тысячи тонн томатов в год. в период строительства рабочими местами будут обеспечены 100 человек, постоянные - 160 человек. Планируемый ввод в эксплуатацию 4 квартал 2020 - 1 квартал 2021 года, - сообщил Асхат Шахаров. - Также планируется запуск мясоперерабатывающего комплекса и откормочной площадки в с. Янайкино. Собственник проекта - АО «КазАгроПродукт», казахстанские партнеры: ТОО «Олжа Агро», ТОО «CentralFeedlot», зарубежный инвестор Компания «Dumbia». Период реализации проекта - 2019 – 2020 г.г. Строительство кирпичного завода ТОО «134» в Рубежинском сельском округе, производственная мощность 30 млн кирпичей в год. Стоимость проекта - 1 млрд тенге, количество рабочих мест - 30 человек.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2019 год. По словам акима района, уделяется внимание безопасности жителей района. - Для этого будут установлены 81 управляемая и 162 стационарные видеокамеры интелектуальной системы видеонаблюдения "Сұңқар Smart sity" ТОО "Элайтс" в 7 населенных пунктах  района Бәйтерек (Переметное, Калининское, Большой Чаган, Кушум, Дарьинск, Мичурино, Асан). Система охватывает все въездные группы в г. Уральск, выявление нарушений, соблюдение ПДД, осуществление видеонаблюдений общественной безопасности. Стоимость проекта - 452,6 млн тенге. Введен в эксплуатацию, - рассказал аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
предприниматели

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