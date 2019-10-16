4,5 миллиона тенге в качестве гранта получили предприниматели района Байтерек

В районе в 2019 году одобрено 2 проекта на сумму 4,5 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким района Байтерек Асхат Шахаров рассказал, что 2,5 млн тенге на производство кованых изделий получит ИП «Бейбіт», 2 млн тенге получит ИП «Куанышкалиева Г.Г.» на работу кондитерской традиционных национальных десертов. - В районе запланировано строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов ТОО «World Green Company». Стоимость проекта - 13 млрд тенге, из них на СМР - 2 млрд тенге. Мощность 4,4 тысячи тонн огурцов, 3,4 тысячи тонн томатов в год. в период строительства