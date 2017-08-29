Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате области прошло совещание под председательством Бердыбека САПАРБАЕВА, где были обсуждены актуальные вопросы по реализации данной программы. По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Олжаса Смагулова, за период реализации программы с 2009 по 2017 годы в регионе на оказание мер социальной поддержки было выделено 3,2 млрд тенге. В результате в сельские населенные пункты привлечено 4635 специалистов социальной сферы и АПК, из них 3486 человек получили подъемное пособие, 1149 человек – бюджетные кредиты на приобретение жилья. В этом году в область планируется привлечь 452 специалиста. На эти цели предусмотрено 486 млн тенге, из них 357 млн тенге – кредиты на приобретение жилья, 55 млн – подъемное пособие. Однако анализ реализации программы выявил ряд проблемных вопросов. В частности, не все районы области активно принимают участие в программе. Наиболее активно участвуют – Мартукский, Айтекебийский, Темирский, Уилский и Хобдинский районы, которые охватили 53% всех участников программы по области. Меньше всего специалистов по программе привлекают Шалкарский и Хромтауский районы. Также слабо привлекаются специалисты в сфере АПК, культуры, спорта и социального обеспечения. К примеру, за 8 лет в сферу образования привлечено 81% всех участников программы, в сферу здравоохранения 13,3%, тогда как в АПК – 2,5%, культуру - 1,9%, спорт – 1%, соцобеспечение - 0,3%. Кроме того, набор участников программы проходит без учета потребности кадров, также отмечается невысокий охват населенных пунктов в рамках проекта. В частности, около 50% специалистов, направленных в районы, приобретают жилье непосредственно в районных центрах, при этом отмечается низкая обеспеченность кадрами в сельских населенных пунктах. К примеру, даже с учетом имеющейся потребности, вІполугодиитекущего годапо Хромтаускому району специалисты направлены лишь в 1 сельский округ из 14 имеющихся, по Айтекебийскому - в 1 из 15. Аналогичная ситуация отмечается и в других районах области. По итогам совещания аким области Бердыбек Сапарбаев поручил детально проанализировать выявленные недостатки и принять меры по эффективной реализации проекта «C дипломом в село!».