На сегодняшний день уже определены 4 площадки для забоя скота в предстоящие праздничные дни - это рынок "Тума" (район АФ РГП "Казгидромет"), рынок "Адал" (по Махамбеткой трассе), территория ТОО "Асыл Агро" (по Астраханской трассе), а также ИП "Умарова" (район Телевышки). Около месяца назад мы написали письмо на имя главного имама центральной мечети "Имангали" о том, чтобы запретить приносить в жертву животных у мечети, чтобы не нарушать санитарные нормы, - рассказал Нуролла САТЕНОВ. По словам собеседника, приносить в жертву можно будет только животных с бирками, имеющих сопроводительную справку Ф1.