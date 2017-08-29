Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, открытие малой авиации поможет развить внутренний туризм. - Сейчас ведется согласование проекта по реконструкции терминала аэропорта. В этом году мы открыли новые международные авиарейсы в Москву и Франкфурт. В прошлом году мы говорили о том, что необходимо восстановить аэропорты в Жанибекском и Бокейординском районах для удобного сообщения с областным центром. Это поможет ездить туристам из Уральска в районные центры, - пояснил аким ЗКО. Стоит отметить, что после ремонта частный аэропорт Уральска передадут на баланс СПК "Орал".