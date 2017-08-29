Иллюстративное фото с сайта rbk.ru 27-летний нарушитель был задержан в начале июня в Международном аэропорту Атырау сотрудниками таможенного поста «Ауежай – Атырау» ДГД по Атырауской области и пограничным нарядом «Контроль за режимом в пункте пропуска» отделения пограничного контроля «Атырау». Молодой человек пытался незаконно вывезти из Республики Казахстан денежные средства в сумме 103 300 долларов США и 162 000 тенге без декларации в таможенном отношении. По сообщению службы экономических расследований ДГД по Атырауской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 234 ч.2 п.4 УК РК "Экономическая контрабанда". В ходе досудебного расследования нарушитель полностью признал свою вину. Материалы дела в порядке ст. 615 ч.2 УПК РК, направлены в Атыраускую транспортную прокуратуру. - Приговором суда №2 города Атырау от 22 августа нарушитель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.4, ч. 2, статьи 234 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 134 500 тенге), без конфискации имущества, - сообщил официальный представитель службы экономических расследований ДГД Айдар ЖАНГЕЛЬДИЕВ.