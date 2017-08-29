Отборочный тур вы можете пройти в центральном офисе языковой школы Destination по адресу: ул. Жукова, 1 оф. 308. Отбор будет проходить с 31 августа по 9 сентября в два этапа. Сначала нужно пройти тестирование, а затем интервью с преподавателем.

Заявки на участие в проекте принимаются в языковой школе Destination: ул. Жукова, 1, оф. 308, тел.: 918-018, 918-022, 8-778-320-54-46 [email protected]

Организатор проекта "Американский Уголок" небольшой центр, организованный Консульством США в Казахстане по американской модели. В Уральске уголок базируется в областной библиотеке для детей и юношества им. Х. Есенжанова (бывшая библиотека им. А. Гайдара). В "Американском Уголке" всегда многолюдно, потому что работают бесплатные клубы – Дискуссионный клуб, Детский клуб, Киноклуб, Spelling Bee, клуб для учителей английского языка, Maker Space и другие. - За более чем 10 лет работы "Американского Уголка" у нас появилось много друзей и посетителей, которые когда-то обратились к нам и получили нужную и полезную информацию. Мы ежегодно организовываем интересные проекты для нашей молодежи. Работу Уголка помогают проводить выпускники программы «FLEX», студенты, библиотекари, учителя и просто посетители "Американского Уголка" и библиотеки, - говорит. - Мы очень рады сотрудничеству с "Американским Уголком". Нам предоставили возможность самим выбрать тему для занятий, и мы решили организовать востребованный для нашего западного региона курс – технический английский язык в сфере нефти и газа. Я думаю, это очень нужный курс для наших студентов, кто планирует в дальнейшем работать в иностранных компаниях, - рассказал. Участниками проекта могут стать студенты 2-3 курса. Уровень знания английского языка у претендентов на обучение должен быть не ниже Pre Intermediate. Приветствуется, если студент участвует в общественной жизни своего университета, так как в дальнейшем выпускники курса должны будут активно работать в "Американском Уголке".