Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в 2017 году на ремонт дорог выделено 8,3 млрд тенге. - В этом году мы завершим строительство магистральных улиц и уже в следующем году начнем ремонтировать внутриквартальные дороги. Одной из самых проблемных улиц является улица Тайманова. Когда проспект Достык перекрывают объезд транспорта осуществляется именно по ней. Там асфальта уже почти нет - одни ямы. И таких улиц в областном центре очень много. Обращений от горожан по поводу остутствия дорог внутриквартальных очень много и в 2018 году мы начнем решать эту проблему, - сообщил глава региона. Напомним, в этом году в Уральске ремонтируются 67 улиц.