Происшествие случилось днем 27 августа в 3Б микрорайоне Актау. Во время прогулки Акжол Сансызбай увидел, как мужчина тащил девочку на стройку. Не растерявшись и не испугавшись, Акжол снял преступника на видео, а после позвал взрослых, что и помогло предотвратить изнасилование. - Я увидел, как мужчина тащит на стройку девочку. Девочку я узнал, она с моего двора. Она очень громко кричала и плакала, поэтому я решил проследить за ними. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Все происходящее я снимал на камеру своего телефона. Услышав разговор, я понял, что он хочет изнасиловать ее. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Увидев взрослых, он убежал. После я проводил домой девочку. Она была очень сильно напугана. Фото и видео я передал сотрудникам полиции, - рассказал Акжол. Сегодня, 29 августа, Акжола наградили в департаменте внутренних дел Мангистауской области. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и медаль за отвагу. - Благодаря Акжолу преступника задержали по горячим следам через 15 минут. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В отношении него ведется досудебное расследование по по статье «Развращение малолетних», - рассказали в ДВД Мангистауской области. Подозреваемый мужчина водворен в СИЗО. По словам полицейских, подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.