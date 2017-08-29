Председатель КСК "Еламан" прокомментировала обвинения жильцов дома №1 в 5 микрорайоне Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала Гульшара ОПИЕВА, 6 лет КСК "Еламан" обслуживал дома в 5 микрорайоне, и за это время она не получила ни одного нарекания в свой адрес.
- Четыре дома в 5 микрорайоне мне на обслуживание отдал отдел ЖКХ. Договор с жильцами заключал именно отдел ЖКХ, а не я. В основном в этих домах живут те, кто квартиры получили по очереди, но есть и малая доля собственников. В 2011 году на общем собрании отдел ЖКХ представил меня жильцам, и я приступила к работе, - рассказала Гульшара ПИЕВА.
Со слов председателя КСК "Еламан", обвинения жительницы дома №1 Солодовниковой не обоснованы, так как взносы, которые жильцы платили в кооператив собственников квартир, были добровольными.
- Тариф у нас был утвержден и составлял 16,5 тенге за 1 квадратный метр. Этих денег не хватало даже на то, чтобы выплатить работникам КСК зарплату, так как платили всего 50% квартир. Я трижды собирала собрание, но на них никто не приходил, и тогда я провела письменный опрос, где жильцы либо соглашались с моими предложениями и подписывали бумаги, либо нет. На таком опросе многие поддержали меня в повышении тарифа до 22 тенге, - пояснила председатель. - Что касается взносов, то опрессовку, на которую люди сдавали от 300 до 500 тенге, нам проводила частная компания. Опять же, не все квартиры сдавали, и выпросить я с них эти деньги не имею права, так как это добровольные взносы. Также и со светом в подъездах. По 200 тенге в месяц с каждой квартиры сдавали. И свет там был, пока не накопились огромные долги. Когда я сдавала этот дом 1 марта 2016 года другому КСК, сумма задолженности составляла 800 тысяч тенге перед ТОО "Батыс энергоресурсы". Сейчас мой счет до сих пор арестован и с него списывают оставшуюся сумму.
Стоит отметить, что на момент обслуживания этих домов многие квартиры были не заселены, но долги за услуги копились, и сейчас долг жильцов перед КСК "Еламан" за оказанные услуги составляет 4,4 млн тенге, которые председатель намерена взыскать в судебном порядке.
- Также одна из жительниц дома, который я обслуживала, говорит, мол, за лифт они платили, но он постоянно не работал. На самом деле лифт, который я приняла только на бумагах, не работал изначально при сдаче дома. Я своими силами заключила договор с компанией, и они два с половиной месяца обслуживали лифт в первом подъезде дома №1. И уже тогда он то работал, то нет. Пока жильцы пользовались лифтом, они платили по 600 тенге в месяц за эксплуатацию, потом, когда лифт встал, я не имела права брать денег за него, - заявила Гульшара ОПИЕВА. - Когда сказали, что лифты разворованы, то КСК не должен был охранять их. Тем более я не верю, что кто-то из жильцов это сделал. ТОО "Уральск лифт", которым застройщик перечислил деньги, должны были следить за ними.
Председатель КСК "Еламан" также пояснила, что она много раз обращалась в ЖКХ и акимат г. Уральск, чтобы те помогли взыскать долги с жильцов, так как именно они заключали с договоры с жильцами, однако в ответ приходили лишь отказы и предложения обратиться в суд.
- Каждые три года отдел ЖКХ должен был продлевать договоры с жильцами, но никто этого не делал. Когда я просила их обратить внимание на многомиллионные долги перед КСК, они отвечали, что в финансовую деятельность не имеют права вмешиваться. А теперь мне выписал штраф департамент госдоходов за то, что я не внесла налоги за полученную прибыль. А какая там может быть прибыль, если долгов накопилось более 4 миллионов тенге? - возмущается председатель. - Меня проверили из налоговой и выявили некоторые нарушения. Но говорить о том, что я присвоила какие-то деньги, нельзя. Все, что они платили, я отдавала на зарплату работникам КСК и гасила долги за электричество. На эти мизерные деньги я даже смогла сделать небольшой косметический ремонт в домах.
Стоит отметить, что Гульшара ОПИЕВА 12 лет обслуживает дом по улице Курмангазы и жильцы довольны ее деятельностью. За это время она поменяла в доме лифт и сделала ремонт в подъездах.
Напомним
, 21 августа жители дома №1 в 5 микрорайоне собрали пресс-конференцию, на которой рассказали что КСК "Еламан" незаконно собирает взносы за работу, которую фактически не проводили.
