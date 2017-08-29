Выяснилось, что житель Алматы зарабатывал в нефтяной столице путем сводничества и вымогательства. Подозреваемый принуждал группу лиц, в которой находились как взрослые женщины, так и молодые девушки, к оказанию интимных услуг. - Занимаясь сводничеством и угрожая, мужчина отбирал у них деньги. Самой взрослой женщине, которая попала под негативное влияние подозреваемого, 38 лет, самой молодой - 19 лет. В группе также были девушки 1994, 1995 и 1996-го годов рождения, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 194 ч.2, п.2 УК РК "Вымогательство". Согласно ст. 128 УПК РК, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УВД г.Атырау.