Как рассказала председатель сельскохозяйственного кооператива «Достык» Карлыгаш СЕРАЛИЕВА, кооператив состоит из 20 участников. -Кооператив создан на добровольной основе. В него вошло 7 крестьянских хозяйств и 13 физических лиц. Вид деятельности нашего кооператива является селекционно-племенная работа, откорм, производство, хранение и сбыт сельскохозяйственной продукции. Чтобы начать собственный бизнес мы взяли кредит в фонде финансовой поддержки по государственной программе «Ынтымак» по 6 % годовых. На эти деньги приобрели молокоприемный пункт. Это специальный контейнер-вагончик, с резервуаром для хранения и охлаждения молока. Будем проводить ежедневный закуп молока у населения и доставлять его в молоко перерабатывающие пункты города Уральск, -сообщила Карлыгаш. Председатель СПК "Достык отметила, что согласно правилам кооператива члены СПК получают субсидии на маточное поголовье скота и еще на сдаваемое молоко. -С приобретением молоко приемного пункта у нашего кооператива будет возможность реализовывать молоко. Тем более на каждый литр сдаваемого молока будут выплачены субсидии по 10 тенге. С открытием молокоприемного пункта будут открыты три новых рабочих места. Два приемщика молока и водитель. Планируется завести пункт где-то 20 сентября. Пока его установят, проведут свет и воду. И уже 20 сентября начнет работать. Кредит оформлен на сумму 4,5 миллионов тенге. Теперь члены СПК должны будут выплатить его из субсидируемых денег на молоко в течение семи лет. После чего этот пункт будет собственностью кооператива, - рассказала Карлыгаш. Председатель СПК "Достык рассказала как они планируют организовать работу молокоприемного пункта. -У нас будет водитель который каждое утро должен собирать по всему поселку свежий удой. Потом он привозить его сюда, мы будем охлаждать, а поставщик забирать это молоко. Пункт рассчитан на 2 тонны. Те кто в это время выйдет из кооператива, то ему просто будет выплачен первоначальный взнос в сумме 10 тысяч тенге, - рассказала Карлыгаш. Стоит отметить, что все желающие жители села Покатиловка, смогут сдавать в этот пункт молоко с 20 сентября.