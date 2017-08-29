Сегодня, 29 августа, Бердыбек Сапарбаев в канун празднования Дня Конституции вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей. В частности, актюбинские правоохранители получили 150 легковых автомашин марки «Нива» для участковых инспекторов местной полицейской службы, а также еще 30 транспортных средств, в том числе пассажирские «Газели», для других служб ДВД и районных отделов внутренних дел. Отметим, все 180 автомобилей соответствуют современным техническим требованиям для полицейских машин. В целом, благодаря столь значительному пополнению автопарка, обеспеченность участковых инспекторов полиции служебным автотранспортом по области достигла 100 %. Вручив ключи, глава региона поздравил полицейских с Днем Конституции, выразил им слова благодарности за ежедневный доблестный труд и наградил грамотами лучших сотрудников МПС. - С первых дней независимости глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание правоохранительной сфере. Благодаря этому планомерно проходит работа по укреплению материально-технической базы и улучшению социальной защиты сотрудников правоохранительных органов. Все это служит одной единственной цели - эффективному обеспечению безопасности всех граждан нашей страны. Согласно поручениям президента, акимат области также проводит работу по созданию всех условий для работы полицейских. Только в этом году на приобретение автотранспорта для ДВД из местного бюджета было выделено 900 миллионов тенге, и меры по улучшению технической оснащенности, улучшению деятельности полиции и повышению уровня доверия населения к ней в регионе будут продолжены. От имени руководства области благодарю вас за то, что несмотря на трудности в работе, вы с честью выполняете свой гражданский и служебный долг, защищая интересы общества и государства, права и свободы граждан, - отметил в поздравительной речи Бердыбек Сапарбаев. За последние 4 года на улучшение материально-технической базы органов внутренних дел выделено 6,5 млрд тенге. В немалой степени благодаря этому по области наблюдается значительно снижение количества зарегистрированных правонарушений. В частности, по итогам І полугодия текущего года уровень преступности в Актюбинской области снизился почти в 3 раза или на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.