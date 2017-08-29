Цель программы: Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства Задачи программы: Модернизация и развитие коммунальных систем; повышение энергоэффективности в сфере жилищного и коммунального хозяйства; создание институциональной основы; привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального хозяйства; совершенствование системы тарифообразования.

В 2017 году семь домов в Уральске перекрывают крыши по программе "Модернизация ЖКХ" и еще в семи домах устанавливают новые лифты. Жители дома № 11 в микрорайоне Конаева последние пять лет были вынуждены ходить пешком из-за неисправности лифта. По словам жительницы девятиэтажки Гульжахан ТУРГАНБЕКОВОЙ, в этом доме она живет с 1992 года. - Пять лет мы поднимались и спускались пешком. В подъезде живет много пенсионеров, многодетных мам, которым трудно с колясками и детьми было идти по ступенькам. Когда нам предложили заменить старый лифт на новый, мы сразу согласились. Неделю назад рабочие приступили к демонтажу старой кабины, и уже в середине сентября обещают запустить новый лифт, - пояснила Гульжахан ТУРГАНБЕКОВА. Как рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, на один лифт государство тратит порядка 8-8,5 млн тенге в зависимости от комплектации. - Мы устанавливаем новые лифты по госпрограмме. Лифты белорусского производства. Гарантию на них подрядчик дает три года. В текущем году мы перекрываем крыши на семи домах и устанавливаем семь лифтов, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. К слову, за установку нового лифта жильцы будут ежемесячно выплачивать государству порядка двух тысяч тенге в течение 10 лет. Крыши двух многоэтажек по улице Гагарина и Ескалиева уже отремонтированы. Планируется, что до конца года, помимо этих четырех домов, будут перекрыты еще три крыши по адресам: ул. Ружейникова, 10/1, Курмангазы, 167 и улице Свободная, 47 за счет возвратных средств. К слову, на ремонт четырех домов из госбюджета было выделено 80 млн тенге.