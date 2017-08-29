Ветераны органов внутренних дел и новоиспеченные служащие отметили, что Конституция является главным законом, и с ней непрерывно связано развитие нашей страны. 22 года прошло с момента принятия основного политического документа, свидетельства независимости и свободы. В преддверии Дня Конституции, который вписан золотыми буквами в историю страны, прошло праздничное мероприятие с участием ветеранов органов внутренних дел, руководства и личного состава департамента внутренних дел области. Официальная часть началась с исполнения гимна республики Казахстан, затем была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. - Поздравляю вас с самым значимым для нашей страны праздником. Наши граждане находятся под защитой основного закона, никто не может подвергнуться какой-либо дискриминации, по расовой, национальной, половой, религиозной принадлежности, об этом прямо свидетельствуют мир и согласие, в котором живут представители более 100 разных национальностей нашего государства, - зачитал поздравление министра первый заместитель начальника ДВД ЗКО Асылгали МЕНДЫГАЛИН. За годы независимости Конституция не раз доказала свою эффективность, демократичность и нацеленность на защиту прав и свобод граждан. Огромный потенциал конституционных норм послужил основой сегодняшних достижений и успехов нашего общества. - В Конституции определены все основные положения нашей жизни, и даны определения каждой службе, организации, как надо работать. Сегодня, отмечая этот праздник, мы хотим пожелать нашим сотрудникам хорошего настроения, лучших показателей, - сказал председатель совета ветеранов органов внутренних дел Жайлыбай АДАЕВ. Конституция Казахстана утвердила желание народа к развитию демократического, светского и правового государства с высокими социальными ценностями. Поэтому с уверенностью можно сказать, что День Конституции - это праздник каждого гражданина нашей страны. Также на торжественном мероприятии 16 молодых сотрудников полиции приняли присягу. - В полиции я уже полгода, в миграционной службе. Мы работаем с гражданами, оказываем им государственные услуги, в день приходит очень много людей. Сегодня принимаю присягу. Всех своих коллег и жителей города я поздравляю с днем конституции, - говорит сотрудница миграционной службы Лилия БЕЛЯЕВА. За добросовестное исполнение служебных обязанностей часть сотрудников ОВД были награждены почетными грамотами и медалями. Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава департамента.