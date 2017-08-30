Из шести госпитализированных четверо пациентов отпущены домой, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ, на сегодняшний день число пострадавших в ДТП с участием пассажирских автобусов достигло 75 человек. -Из них 47 пациентов были обследованы в городской многопрофильной больнице. Из пяти госпитализированных одному пациенту была проведена операция на предплечье. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В Областную клиническую больницу было доставлено 28 человек. Один госпитализированный, до сих пор находится в больнице, у него диагностировали вывих позвонка, - сообщили в управлении здравоохранения. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. К обеду 23 августа  количество пострадавших достигло 58 человек. 25 августа количество обратившихся после ДТП увеличилось до 64 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.