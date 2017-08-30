Уголовные дела возбуждены по факту мошенничества, сообщает корреспондент порта «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления разъяснительной работы ДГД по ЗКО Жангабыла САГЫНОВА, сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов в отношении недобросовестных сельхозтоваропроизводителей установлены факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках бюджетной программы развития агропромышленного комплекса путем предоставления заведомо ложных сведений в управление сельского хозяйства, являющегося администратором по данным программам. Проведенным анализом установлено, что поголовье скота во многих районах ЗКО не увеличилось. - В результате аналитической работы и проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить схему. В отношении ветеринаров сельских округов Жангалинского, Теректинского, Сырымского, Каратюбинского районов возбуждено 22 уголовных дела по статье "Мошенничество", - сообщил  Жангабыл САГЫНОВ. - Схемы увода государственных средств были просты, но действовали эффективно. Жангабыл САГЫНОВ рассказал, что подделывались подписи владельцев не осемененного КРС в актах осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота и в актах обследования осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота. Затем эти документы были предоставлены в адрес ТОО и послужили основанием для получения из государственного бюджета денежных средств. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей - владельцев не осемененного маточного поголовья КРС. Таким образом, из общего количества маточного поголовья КРС не было осеменено более 1311 голов маточного поголовья КРС. Сумма причиненного ущерба государству составила более 2 млн. тенге, ущерб полностью возмещен.