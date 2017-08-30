Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления разъяснительной работы ДГД по ЗКО Жангабыла САГЫНОВА, сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов в отношении недобросовестных сельхозтоваропроизводителей установлены факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках бюджетной программы развития агропромышленного комплекса путем предоставления заведомо ложных сведений в управление сельского хозяйства, являющегося администратором по данным программам. Проведенным анализом установлено, что поголовье скота во многих районах ЗКО не увеличилось. - В результате аналитической работы и проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить схему. В отношении ветеринаров сельских округов Жангалинского, Теректинского, Сырымского, Каратюбинского районов возбуждено 22 уголовных дела по статье "Мошенничество", - сообщил Жангабыл САГЫНОВ. - Схемы увода государственных средств были просты, но действовали эффективно. Жангабыл САГЫНОВ рассказал, что подделывались подписи владельцев не осемененного КРС в актах осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота и в актах обследования осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота. Затем эти документы были предоставлены в адрес ТОО и послужили основанием для получения из государственного бюджета денежных средств. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей - владельцев не осемененного маточного поголовья КРС. Таким образом, из общего количества маточного поголовья КРС не было осеменено более 1311 голов маточного поголовья КРС. Сумма причиненного ущерба государству составила более 2 млн. тенге, ущерб полностью возмещен.