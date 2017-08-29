29 августа состоится торжественное открытие спортивных комплексов в Аксайском и Атырауском сельских округах. Непосредственно день праздника, 30 августа, будет наполнен спортивными и развлекательными мероприятиями. Откроет эстафету городской турнир по заплыву на байдарках и каноэ, который стартует в 10:00 на набережной со стороны городского акимата. В это же время в 10:00 в спорткомплексе «Мұнайшы» начнется городское первенство по карате кекушинкай. Праздничную программу продолжат развлекательные мероприятия, которые пройдут ближе к вечеру, это концертная программа на центральной площади имени Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова под названием «Келешегі кемел-Ата Заң», начало в 19:00. На площади С.Мукашева в 21:00 будет организован концерт под названием «Айбары асқақ – Ата Заң». 31 августа всех жителей и гостей города на площади имени Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова будут ждать звезды казахстанской эстрады, которые выступят на праздничном концерте по случаю 95-летия АО «Эмбамунайгаз». Приглашаем всех жителей и гостей города принять активное участие в праздновании Дня Конституции в городе Атырау!Ясмина КУЖАХМЕТОВА Фото из архива МГ