Мужчина утонул во время купания в запрещенном месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

О несчастном случае сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. 28 августа в 15.58 в пригородном микрорайоне Атырау на реке Урал спасатели ЗРАОСО извлекли труп 57-летнего мужчины, который который утонул во время купания в необорудованном для этого месте около 15.00 часов. В извлечении тела принимали участие 1 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, - уточнили в пресс-службе.