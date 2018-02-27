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Социум

47 миллионов тенге налогов укрыл от государства директор ТОО в Атырау

Суд лишил руководителя права занимать должности с материальной ответственностью на срок до трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта nalogi.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Атырауской области установлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет директором ТОО "Весенний Сад". Нарушитель на протяжении долгого времени уклонялся от уплаты налогов и не предоставлял декларации. Согласно акту документальной налоговой проверки, проведенной сотрудниками управления аудита налоговой службы
gorod
47 миллионов тенге налогов укрыл от государства директор ТОО в Атырау
Суд лишил руководителя права занимать должности с материальной ответственностью на срок до трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта nalogi.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Атырауской области установлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет директором ТОО "Весенний Сад". Нарушитель на протяжении долгого времени уклонялся от уплаты налогов и не предоставлял декларации. Согласно акту документальной налоговой проверки, проведенной сотрудниками управления аудита налоговой службы департамента сумма причиненного ущерба государству составила 47, 1 млн тенге. - В отношении директора ТОО было возбуждено уголовное дело по ст.245 ч.1 УК РК - «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций». Приговором суда №2 г.Атырау нарушитель был признан виновным и был лишен права занимать должности с материальной ответственностью на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе ДГД. Ерлан ОМАРОВ
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