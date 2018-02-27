47 миллионов тенге налогов укрыл от государства директор ТОО в Атырау

Суд лишил руководителя права занимать должности с материальной ответственностью на срок до трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта nalogi.ru В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Атырауской области установлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет директором ТОО "Весенний Сад". Нарушитель на протяжении долгого времени уклонялся от уплаты налогов и не предоставлял декларации. Согласно акту документальной налоговой проверки, проведенной сотрудниками управления аудита налоговой службы