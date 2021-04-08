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Социум

47 полицейских уволили по отрицательным мотивам в ЗКО

От занимаемых должностей освободили командование батальона патрульной полиции, начальника управления МПС и его заместителя, а также первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 апреля, председатель республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной службы Айгуль Соловьева посетила департамент полиции Западно-Казахстанской области, ознакомилась с работой фронт-офиса и центра оперативного управления (ЦОУ). Там же начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов доложил о
Кристина Кобина
47 полицейских уволили по отрицательным мотивам в ЗКО
От занимаемых должностей освободили командование батальона патрульной полиции, начальника управления МПС и его заместителя, а также первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
47 полицейских ЗКО уволили по отрицательным мотивам
47 полицейских ЗКО уволили по отрицательным мотивам
Сегодня, 8 апреля, председатель республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной службы Айгуль Соловьева посетила департамент полиции Западно-Казахстанской области, ознакомилась с работой фронт-офиса и центра оперативного управления (ЦОУ). Там же начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов доложил о работе ведомства. Со слов Махсудхана Аблазимова, в 2020 году за бесконтрольность за личным составом и низкую организацию работы от занимаемых должностей освободили все командование батальона патрульной полиции, начальника управления местной полицейской службы и его заместителя, а также первого заместителя департамента полиции ЗКО. - Было проведено 40 заседаний дисциплинарной комиссии, по результатам которых к ответственности привлечены 385 сотрудников, 47 из них уволены по отрицательным мотивам.  По нашей инициативе совместно с антикоррупционной службой, общественного объединения "Акжайык адалдык аланы" и представителями общественности был разработан и реализуется план по профилактике и противодействию коррупции. На постоянной основе нами осуществляются проверки видеозаписи на предмет самовольного выключения видеожетонов и видеорегистраторов. В прошлом году за это нарушение были привлечены 32 сотрудника дорожных служб, в том числе 4 руководителя, - рассказал главный полицейский области. Также во время встречи Махсудхан Аблазимов рассказал и показал работу фронт-офиса и ЦОУ. Там же Айгуль Соловьева выразила благодарность за предоставленную информацию. - Знаете, я только раньше в американских фильмах видела вот такую связь, когда (полицейские - прим. автора) принимали и быстро реагировали. И, безусловно, доверие граждан - это самое главное, что сейчас проводится в общей политике, что вы сегодня, будучи в таком звании и высоком посту, отчитались перед общественностью и ответили на рекомендации от СМГ. Действительно, правоохранительные органы меняют себя и поворачиваются к людям, - отметила Айгуль Соловьева. - Вы действительно служите нашим людям. Напомним, в феврале прошлого года начальник МПС ЗКО и его заместитель написали рапорты на отстранение от должности. А в январе стало известно, что командира взвода полиции задержали по подозрению в систематическом получении взяток в ЗКО.
47 полицейских ЗКО уволили по отрицательным мотивам
47 полицейских ЗКО уволили по отрицательным мотивам
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полицейские увольнение СМГ

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