47 полицейских уволили по отрицательным мотивам в ЗКО

От занимаемых должностей освободили командование батальона патрульной полиции, начальника управления МПС и его заместителя, а также первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 апреля, председатель республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной службы Айгуль Соловьева посетила департамент полиции Западно-Казахстанской области, ознакомилась с работой фронт-офиса и центра оперативного управления (ЦОУ). Там же начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов доложил о