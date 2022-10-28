– Кроме этого, оператор связи АО «Кселл» (Кселл /Актив) в Каратобинском районе сёлах Актай, Соналы, Каракамыс и Теректинском районе в селе Узункул провёл работу по улучшению качества сотовой связи по стандарту 4G, - сообщили в ведомстве.
4G появился в ряде сёл ЗКО
Ещё в семи сельских населенных пунктах провели работу по улучшению качества сотовой связи, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В управления цифровых технологий по ЗКО рассказали, что ТОО «КаР-Тел» (Beeline - прим. автора) обеспечило качественными мобильной связью и интернетом три населённых пункта области. Это село Барбастау в Теректинском районе и посёлки Жанажол и Жалпактал Казталовского района. Ещё в семи посёлках улучшили качество сотовой связи по стандарту LTE (4G): сёла Бирлик, Пятимар, Маштиксай, Жанаказан Жангалинского района и сёла Булдырты, Коныр Сырымског