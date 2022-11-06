5 человек поступили с ранениями, один скончался: убийство расследуют в Алматинской области

Раненных госпитализировали в ночь на шестое ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информировали, что сообщение поступило из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался. - Создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего, - говорится в сообщении. Журналист Михаил Козачков в сво