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Происшествия

5 человек поступили с ранениями, один скончался: убийство расследуют в Алматинской области

Раненных госпитализировали в ночь на шестое ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информировали, что сообщение поступило из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался. - Создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего, - говорится в сообщении. Журналист Михаил Козачков в сво
Дана Рахметова
5 человек поступили с ранениями, один скончался: убийство расследуют в Алматинской области
Раненных госпитализировали в ночь на шестое ноября.
Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице
Смертельное ДТП на трассе Атырау - Уральск: водитель-иностранец скончался в больнице
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информировали, что сообщение поступило из больницы Енбекшиказахского района. В медучреждение доставили пять человек с различными ранениями, один из которых скончался.
- Создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего, - говорится в сообщении.
Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил, что у троих из доставленных были ножевые ранения, а у двоих - огнестрельные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
убийство Алматинская область

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