«5 миллионов рублей и списание кредитов». Какую помощь окажут семьям погибших в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам. Запись опубликована на YouTube-канале пресс-службы областной администрации, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта deita.ru В видеозаписи Тулеев сообщил, что "весь мир скорбит вместе с россиянами по погибшим в Кемерово". Он также рассказал о неких силах, которые пытаются нажиться на произошедшем. - Вокруг нее (трагедии) определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться... Просто травля уже идет. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать, - сказал глава региона.