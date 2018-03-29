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«5 миллионов рублей и списание кредитов». Какую помощь окажут семьям погибших в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам. Запись опубликована на YouTube-канале пресс-службы областной администрации, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта deita.ru В видеозаписи Тулеев сообщил, что "весь мир скорбит вместе с россиянами по погибшим в Кемерово". Он также рассказал о неких силах, которые пытаются нажиться на произошедшем. - Вокруг нее (трагедии) определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться... Просто травля уже идет. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать, - сказал глава региона.
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«5 миллионов рублей и списание кредитов». Какую помощь окажут семьям погибших в Кемерово
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам. Запись опубликована на YouTube-канале пресс-службы областной администрации, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта deita.ru В видеозаписи Тулеев сообщил, что "весь мир скорбит вместе с россиянами по погибшим в Кемерово". Он также рассказал о неких силах, которые пытаются нажиться на произошедшем. - Вокруг нее (трагедии) определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться... Просто травля уже идет. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать, - сказал глава региона. Он упомянул украинского пранкера Евгения Вольнова, который звонил в морги, представлялся судмедэкспертом и говорил о 300 жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Также Тулеев отметил, что ночью в среду, 28 марта, ему сообщили о минировании пяти зданий в Кемерово. - Мы четко понимаем, что это все глубоко продумано и делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую, - прокомментировал он этот инцидент. Затем губернатор рассказал о выплатах семьям пострадавших и погибших. По его словам, за каждого погибшего семья получит по пять миллионов рублей. За легкое ранение в пожаре каждому пострадавшему в общем причитается 400 тысяч рублей, за тяжелое - 800 тысяч. Также, по его словам, власти уже достигли соглашения с крупными банками страны. Финансовые институты намерены списать все кредиты, которые были ранее получены погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" россиянами. Кроме того, по данному вопросу ведутся переговоры с мелкими банками и микрокредитными организациями. 27 марта Тулеев назвал участников стихийного митинга в Кемерово бузотерами, которые не имеют отношения к жертвам пожара, а пришли на акцию просто повозмущаться. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава региона подчеркивал, что после пожара в Кемерово "вся оппозиционная сила в момент приехала". Днем 25 марта загорелся кемеровский торговый центр "Зимняя вишня", в результате чего погибли 64 человека. Основная версия случившегося - неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Заведено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения. 0Bj2zubQzT8

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