Атырауские автомобилисты решили поддержать флешмоб по выстраиванию автомобилей в форме новогодней елки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Инициаторами необычного ночного флешмоба выступили участники группы автомобилистов "Автомир Атырау" в социальной сети "Фейсбук". - Таким образом мы решили поддержать флешмоб в других городах нашей страны. К нам также присоединились участники других автомобильных групп в социальных сетях. Всего елка была составлена из 50 автомобилей, однако желающих было гораздо больше,  – рассказал модератор группы Нурлан УТЕУЛИЕВ. Инициаторы акции уверены, что их поддержат автомобилисты из других городов Казахстана. H6HejtU27VE Ерлан ОМАРОВ