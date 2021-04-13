50 килограммов осетра изъяли полицейские ЗКО

Кроме этого, в машине 46-летнего мужчины полицейские нашли 2,5 тонны леща, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2021», направленное на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи, оборота и контрабанды осетровых и других видов рыб и их продукции. Так, вблизи поселка Бударино полицейские остановили автомашину марки «Газель» под управлением 46-летнего мужчины. В салоне авто обнаружено 2,5 тонны рыбы частиковых, а также 51 килограмм рыбы осетров