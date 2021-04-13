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Социум

50 килограммов осетра изъяли полицейские ЗКО

Кроме этого, в машине 46-летнего мужчины полицейские нашли 2,5 тонны леща, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2021», направленное на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи, оборота и контрабанды осетровых и других видов рыб и их продукции. Так, вблизи поселка Бударино полицейские остановили автомашину марки «Газель» под управлением 46-летнего мужчины. В салоне авто обнаружено 2,5 тонны рыбы частиковых, а также 51 килограмм рыбы осетров
Арайлым Усербаева
50 килограммов осетра изъяли полицейские ЗКО
Кроме этого, в машине 46-летнего мужчины полицейские нашли 2,5 тонны леща, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более тонны рыбы осетровых пород перевозили жители ЗКО
Более тонны рыбы осетровых пород перевозили жители ЗКО
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2021», направленное на выявление, предупреждение и пресечение незаконной добычи, оборота и контрабанды осетровых и других видов рыб и их продукции. Так, вблизи поселка Бударино полицейские остановили автомашину марки «Газель» под управлением 46-летнего мужчины. В салоне авто обнаружено 2,5 тонны рыбы частиковых, а также 51 килограмм рыбы осетровых пород. Изъятое сдано на хранение ТОО «Каспий Урал». По данному факту начато досудебное расследование по статье 196  УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция осетр

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