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Социум

50 машин вытащили из снежного затора на трассе в Актюбинской области

В числе спасенных значатся женщины и дети, которые находились в пассажирском автобусе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, спасатели выехали на 14 машинах для того, чтобы вызволять путников в Иргизском районе. 196 машин застряли близ села Калыбай. – Удалось вытащить 50 машин, среди которых пассажирский автобус с 15 пассажирами. В автобусе находились женщины и дети. В ДЧС в связи со сложившейся ситуацией открыли горячую линию 8-7132-2475-29 и просят прислушиваться к сообщениям о непогоде и штормовым предупреждениям. Погибших и получивших обморожен
gorod
50 машин вытащили из снежного затора на трассе в Актюбинской области
В числе спасенных значатся женщины и дети, которые находились в пассажирском автобусе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
  Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, спасатели выехали на 14 машинах для того, чтобы вызволять путников в Иргизском районе. 196 машин застряли близ села Калыбай. – Удалось вытащить 50 машин, среди которых пассажирский автобус с 15 пассажирами. В автобусе находились женщины и дети. В ДЧС в связи со сложившейся ситуацией открыли горячую линию 8-7132-2475-29 и просят прислушиваться к сообщениям о непогоде и штормовым предупреждениям. Погибших и получивших обморожения нет, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. Напомним, в Актюбинской области с 3 ноября бушует сильнейший буран. Близ села Калыбай Иргизского района образовалось скопление 196 машин, среди которых один автобус с пассажирами, 125 грузовых машин и 70 легковушек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ  
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