50 машин вытащили из снежного затора на трассе в Актюбинской области

В числе спасенных значатся женщины и дети, которые находились в пассажирском автобусе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, спасатели выехали на 14 машинах для того, чтобы вызволять путников в Иргизском районе. 196 машин застряли близ села Калыбай. – Удалось вытащить 50 машин, среди которых пассажирский автобус с 15 пассажирами. В автобусе находились женщины и дети. В ДЧС в связи со сложившейся ситуацией открыли горячую линию 8-7132-2475-29 и просят прислушиваться к сообщениям о непогоде и штормовым предупреждениям. Погибших и получивших обморожен