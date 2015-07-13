500 человек накормили в областной мечети Уральска в Ночь предопределения

Сегодня, 13 июля, в областной центральной мечети накрыли дастархан - ауыз ашар для 500 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, в этом году Ночь предопределения мусульмане празднуют в ночь на 14 июля. - Накануне священной ночи Ляйлят-Аль-Кадр - Ночь предопределения - я хочу поздравить всех мусульман. Это святая ночь, когда Аллах ниспослал нам Коран. В эту ночь пишется судьба каждого человека - день смерти, день его рождения, поэтому давайте эту ночь проведем в милости, проведем в понимании, проведем в молитве Всевышнему Аллаху, -