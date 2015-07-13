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Социум

500 человек накормили в областной мечети Уральска в Ночь предопределения

Сегодня, 13 июля, в областной центральной мечети накрыли дастархан - ауыз ашар для 500 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, в этом году Ночь предопределения мусульмане празднуют в ночь на 14 июля. - Накануне священной ночи Ляйлят-Аль-Кадр - Ночь предопределения - я хочу поздравить всех мусульман. Это святая ночь, когда Аллах ниспослал нам Коран. В эту ночь пишется судьба каждого человека - день смерти, день его рождения, поэтому давайте эту ночь проведем в милости, проведем в понимании, проведем в молитве Всевышнему Аллаху, -
Анэль Кайнеденова
500 человек накормили в областной мечети Уральска в Ночь предопределения
Сегодня, 13 июля, в областной центральной мечети накрыли дастархан - ауыз ашар для 500 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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oraza (8)
По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, в этом году Ночь предопределения мусульмане празднуют в ночь на 14 июля. - Накануне священной ночи Ляйлят-Аль-Кадр - Ночь предопределения - я хочу поздравить всех мусульман. Это святая ночь, когда Аллах ниспослал нам Коран. В эту ночь пишется судьба каждого человека - день смерти, день его рождения, поэтому давайте эту ночь проведем в милости, проведем в понимании, проведем в молитве Всевышнему Аллаху, - говорит Руслан СУЛТАНОВ. - Некоторые братья и сестры думают, что эту ночь достаточно просто не спать и смотреть телевизор, но это неправильно. Мы должны в эту ночь заниматься благими делами. Между прочим, в этом году пост дольше всего по сравнению с другими областями Казахстана длится именно в нашей области - 19 часов. - Но, несмотря на это, пост держали очень много людей, - рассказал имам. - Каждый день в областной мечети накрывался дастархан для разговения 200 человек, в городских мечетях - для 50-100, в районных мечетях - до 30 человек. Очень много помогали предприниматели и простые граждане. Еще одно знаменательное событие в жизни мусульман Казахстана произошло также в нашей области. В ЗКО в этом году прибыло три чтеца Корана из Турции. На протяжении 25 дней в областной, городской и районной мечети Аксая они наизусть читали Коран.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА

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