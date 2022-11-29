500 иностранных специалистов по дефицитным профессиям намерены привлечь в Казахстан

В правительстве одобрили концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства представила концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы «Ашық Қазақстан 500+». В ней определены семь направлений, предусматривающих привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям. Первое направление – образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям. Им