- Также предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учётом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приёма документов, - отметила Дуйсенова.Пятое направление - работа с беженцами и лицами, ищущими убежище. Шестое направление - обеспечение защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом. Седьмое направление - стимулирование внутренней мобильности населения. То есть переезда из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны. Концепцию одобрили. Премьер поручил вести общий контроль и координацию заместителю премьер-министра Серику Жумагарину.
500 иностранных специалистов по дефицитным профессиям намерены привлечь в Казахстан
В правительстве одобрили концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства представила концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы «Ашық Қазақстан 500+». В ней определены семь направлений, предусматривающих привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям. Первое направление – образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям. Им