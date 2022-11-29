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Социум

500 иностранных специалистов по дефицитным профессиям намерены привлечь в Казахстан

В правительстве одобрили концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства представила концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы «Ашық Қазақстан 500+». В ней определены семь направлений, предусматривающих привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям. Первое направление – образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям. Им
Дана Рахметова
500 иностранных специалистов по дефицитным профессиям намерены привлечь в Казахстан
В правительстве одобрили концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы.
В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото
В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства представила концепцию миграционной политики на 2023 - 2027 годы «Ашық Қазақстан 500+». В ней определены семь направлений, предусматривающих привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям. Первое направление – образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям. Им выдадут визу на десять лет с правом получения вида на жительство, и в последующем гражданства Казахстана. Второе направление – бизнес-иммиграция. «Инвесторскую визу» смогут получить люди, вложившие в экономику 300 тысяч долларов. Им предоставят вид на жительство, право регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из их предпринимательской деятельности. Третье направление - привлечение в страну 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них будет введена «Виза ценных навыков» с видом на жительство. Четвёртое направление - регулирование этнической миграции. Предлагается внедрить карту «Ата жолы», которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане.
- Также предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учётом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приёма документов, - отметила Дуйсенова.
Пятое направление - работа с беженцами и лицами, ищущими убежище. Шестое направление - обеспечение защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом. Седьмое направление - стимулирование внутренней мобильности населения. То есть переезда из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны. Концепцию одобрили. Премьер поручил вести общий контроль и координацию заместителю премьер-министра Серику Жумагарину. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан миграция Работа

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