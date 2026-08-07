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Социум Здоровье

Казахстанцы смогут получить слуховые аппараты независимо от инвалидности

Министерство здравоохранения уже завершило подготовительную работу по выбору современных моделей слуховых аппаратов, соответствующих медицинским требованиям.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанцы смогут получить слуховые аппараты независимо от инвалидности
Фото с сайта Pixabay

Пациенты с нарушением слуха теперь смогут бесплатно получать слуховые аппараты по медицинским показаниям, даже если у них нет инвалидности. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения РК Жанар Садуова. По её словам, ранее начало слуховой реабилитации помогает сохранить качество жизни, улучшить возможности для обучения, общения и социальной адаптации.

Чтобы получить слуховой аппарат, пациенту необходимо пройти обследование у врача-сурдолога. Специалист определит степень и характер нарушения слуха, подберет подходящее устройство и выдаст медицинское заключение. Предполагается, что пациентам будут предоставлять не только сам слуховой аппарат, но и полный комплекс сопутствующих услуг. В него войдут индивидуальный подбор и настройка устройства, изготовление ушного вкладыша, обучение пользованию аппаратом, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

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Одновременно в Казахстане продолжается развитие системы раннего выявления нарушений слуха, особенно у детей. После внедрения цифрового контроля аудиологического скрининга число выявленных случаев нарушений слуха у детей увеличилось более чем в три раза. Это позволяет врачам раньше начинать лечение и реабилитацию. Сегодня в стране работают специализированные сурдологические кабинеты, где проводят диагностику, подбирают слуховые аппараты и помогают пациентам пройти слухоречевую реабилитацию. Детям с тяжелой потерей слуха доступны современные методы лечения, включая кохлеарную имплантацию и установку имплантов костной проводимости. Эти виды помощи оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС.

Министерство здравоохранения также завершило подготовительную работу по выбору современных моделей слуховых аппаратов, соответствующих медицинским требованиям. В перечень включены устройства разной мощности для пациентов с различной степенью снижения слуха. На сегодняшний день вся необходимая нормативная и организационная подготовка завершена. Следующий этап — выделение финансирования регионами и проведение закупок.

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