Казахстанцы смогут получить слуховые аппараты независимо от инвалидности

Пациенты с нарушением слуха теперь смогут бесплатно получать слуховые аппараты по медицинским показаниям, даже если у них нет инвалидности. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения РК Жанар Садуова. По её словам, ранее начало слуховой реабилитации помогает сохранить качество жизни, улучшить возможности для обучения, общения и социальной адаптации.

Чтобы получить слуховой аппарат, пациенту необходимо пройти обследование у врача-сурдолога. Специалист определит степень и характер нарушения слуха, подберет подходящее устройство и выдаст медицинское заключение. Предполагается, что пациентам будут предоставлять не только сам слуховой аппарат, но и полный комплекс сопутствующих услуг. В него войдут индивидуальный подбор и настройка устройства, изготовление ушного вкладыша, обучение пользованию аппаратом, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Одновременно в Казахстане продолжается развитие системы раннего выявления нарушений слуха, особенно у детей. После внедрения цифрового контроля аудиологического скрининга число выявленных случаев нарушений слуха у детей увеличилось более чем в три раза. Это позволяет врачам раньше начинать лечение и реабилитацию. Сегодня в стране работают специализированные сурдологические кабинеты, где проводят диагностику, подбирают слуховые аппараты и помогают пациентам пройти слухоречевую реабилитацию. Детям с тяжелой потерей слуха доступны современные методы лечения, включая кохлеарную имплантацию и установку имплантов костной проводимости. Эти виды помощи оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС.

Министерство здравоохранения также завершило подготовительную работу по выбору современных моделей слуховых аппаратов, соответствующих медицинским требованиям. В перечень включены устройства разной мощности для пациентов с различной степенью снижения слуха. На сегодняшний день вся необходимая нормативная и организационная подготовка завершена. Следующий этап — выделение финансирования регионами и проведение закупок.