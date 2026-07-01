500 кустов конопли «вырастил» житель Актюбинской области

Мужчина заявил, что занимался садоводством исключительно для личного потребления

Факт незаконного культивирования наркосодержащих растений полицейские пресекли в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора - 2026" в Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

При проведении санкционированного обыска на территории частного дома стражи порядка обнаружили целую плантацию - более 500 кустов конопли. Помимо "зеленого урожая", в доме изъяли денежные средства, уже высушенные стебли растений и бумажный сверток с подозрительным веществом.

- В ходе досудебного расследования 49-летний владелец дома пояснил, что выращивал запрещенную культуру для собственного употребления. На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования, - сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, полицейские выясняют обстоятельства дела.

