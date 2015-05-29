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Происшествия

500 туш мертвой сайги найдено в Актюбинской области

В Айтекебийском районе в 20 километрах от поселка Аккум найдены больше 500 туш мертвых краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с с сайта kazakh-zerno.kz В местном акимате рассказали, что в районе уже началась работа по выяснению причин случившегося. Напомним, на прошлой неделе в Ыргыз-Торгайском резервате было найдено больше 3000 туш погибшей сайги. Ветеринары пришли к выводу, что животные погибли из-за вспышки анаэробной энтеротоксимии.
gorod
500 туш мертвой сайги найдено в Актюбинской области
В Айтекебийском районе в 20 километрах от поселка Аккум найдены больше 500 туш мертвых краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с с сайта kazakh-zerno.kz
Иллюстративное фото с с сайта kazakh-zerno.kz
 Иллюстративное фото с с сайта kazakh-zerno.kz В местном акимате рассказали, что в районе уже началась работа по выяснению причин случившегося. Напомним, на прошлой неделе в Ыргыз-Торгайском резервате было найдено больше 3000 туш погибшей сайги. Ветеринары пришли к выводу, что животные погибли из-за вспышки анаэробной энтеротоксимии.
Сайга

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