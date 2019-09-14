5000 тонн мусора собрали в рамках акции «Бірге – Таза Қазақстан» в ЗКО

Сегодня, 14 сентября, в Казахстане прошла экологическая акция «Бірге – Таза Қазақстан», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам директора филиала «госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Марата Бассарова, сегодня поддержать эту экологическую акцию вышли не только работники госкорпорации по всему Казахстану, но и все подведомственные организации министерства. - Сегодня мы со всеми работниками убираем территорию в 3000 кв.м. Для нас это своеобразный тимбилдинг, ведь на работе толком не пообщаешься. Проведение таких экочелленджей, конечно, благотворно влияет на окружающую с