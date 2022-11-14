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Социум

505 избирательных участков будут работать в ЗКО

Участки должны открыться ровно в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как отметил председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков, до внеочередных выборов президента осталось меньше недели. Подготовительная работа подходит к завершению. На сегодня в области насчитывается 505 участков. Из них 144 закрытых участка - больницы, следственный изолятор, воинская часть. - Мы анализировали каждый участок, все избирательные участки готовы к проведению выборной кампании. Если подробнее говорить о готовности, то при в ходе каждого участка должны быть информационные листы, доски, о
Кристина Кобина
505 избирательных участков будут работать в ЗКО
Участки должны открыться ровно в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Как отметил председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков, до внеочередных выборов президента осталось меньше недели. Подготовительная работа подходит к завершению. На сегодня в области насчитывается 505 участков. Из них 144 закрытых участка - больницы, следственный изолятор, воинская часть.
- Мы анализировали каждый участок, все избирательные участки готовы к проведению выборной кампании. Если подробнее говорить о готовности, то при в ходе каждого участка должны быть информационные листы, доски, они должны быть доступны для всех, в том числе для инвалидов-колясочников. В список избирателей по области вошло 442 903 человека, из них 2 140 человек имеют инвалидность (510 колясочников, 1 282 - слабовидящие, 348 - слабослышащие).  И создание условий для таких людей один из самых важных вопросов, в том числе парковка, пандусы, тактильные указатели, аудиозаписи, - пояснил Капаков. - Также у нас насчитывается 3 052 члена комиссии. Мы провели огромную работу, дважды проводили в практическом плане обучение, чтобы не допустили ошибок в избирательном плане. Единственный вопрос перед комиссией - выборы должны пройти прозрачно.
Капаков отметил, что участки должны открыться ровно в семь утра.
- Члены избирательной комиссии избираются маслихатом. Кандидатуры рекомендуют политические партии или общественные организации, и не обязательно, чтобы он был членом этой партии или организации. У нас они были избраны в 2019 году, - пояснил Капаков выбор членов комиссии.
Для привлечения людей на выборы, первым пришедшим вручат призы. Ранее сообщалось, что iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выборы

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