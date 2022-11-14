505 избирательных участков будут работать в ЗКО

- Мы анализировали каждый участок, все избирательные участки готовы к проведению выборной кампании. Если подробнее говорить о готовности, то при в ходе каждого участка должны быть информационные листы, доски, они должны быть доступны для всех, в том числе для инвалидов-колясочников. В список избирателей по области вошло 442 903 человека, из них 2 140 человек имеют инвалидность (510 колясочников, 1 282 - слабовидящие, 348 - слабослышащие). И создание условий для таких людей один из самых важных вопросов, в том числе парковка, пандусы, тактильные указатели, аудиозаписи, - пояснил Капаков. - Также у нас насчитывается 3 052 члена комиссии. Мы провели огромную работу, дважды проводили в практическом плане обучение, чтобы не допустили ошибок в избирательном плане. Единственный вопрос перед комиссией - выборы должны пройти прозрачно.Капаков отметил, что участки должны открыться ровно в семь утра.
- Члены избирательной комиссии избираются маслихатом. Кандидатуры рекомендуют политические партии или общественные организации, и не обязательно, чтобы он был членом этой партии или организации. У нас они были избраны в 2019 году, - пояснил Капаков выбор членов комиссии.Для привлечения людей на выборы, первым пришедшим вручат призы. Ранее сообщалось, что iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.