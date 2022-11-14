505 избирательных участков будут работать в ЗКО

Участки должны открыться ровно в семь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как отметил председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков, до внеочередных выборов президента осталось меньше недели. Подготовительная работа подходит к завершению. На сегодня в области насчитывается 505 участков. Из них 144 закрытых участка - больницы, следственный изолятор, воинская часть. - Мы анализировали каждый участок, все избирательные участки готовы к проведению выборной кампании. Если подробнее говорить о готовности, то при в ходе каждого участка должны быть информационные листы, доски, о