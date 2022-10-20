507 млн тенге оставили в казино казахстанские чиновники
Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз превышают годовой доход чиновников.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Журналист Михаил Козачков опубликовал в своём Telegram-канале документ от прокуратуры Алматинской области. В нём указаны итоги проверки, которая выявила, что 305 казахстанских государственных служащих потратили в казино 507 миллионов тенге.
Расписаны и ведомства, сотрудники которых оставили внушительные суммы в казино:
МВД - 97 млн,
министерство обороны - 95 млн,
министерство финансов - 25 млн,
верховный суд - 7 млн,
агентство финансового мониторинга - 15 млн,
агентство по противодействию коррупции - 3 млн,
местные исполнительные органы - 36 млн,
иные госорганы - 27 млн.
Например, сотрудник управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, чей годовой доход не превышает 7,9 млн тенге, два раз посещал зал игровых автоматов и оставил там 3,2 млн тенге. Сотрудник агентства по финансовому мониторингу с годовым доходом в три млн тенге посещал казино три раза - там он потратил 25 млн тенге. Работник департамента полиции с таким же доходом посещал казино аж 76 раз и потратил 15 млн тенге.
- Все это служит серьёзным посылом для реформирования кадровой политики по тщательному подбору государственных служащих, усиления общественного контроля, возрождения института наставничества, необходимости повышения личной ответственности руководителя госоргана за совершение поступков, дискредитирующих государственную службу, и норм этики со стороны подчинённых сотрудников, - говорится в документе.
Издание Tengrinews.kz сообщает, что документ подлинный.
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