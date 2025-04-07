518 тенге превысил курс доллара на фондовой бирже

7 апреля на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи KASE курс доллара составил 518,31 тенге. Между тем, официальный курс доллара США, установленный Нацбанком — 504,34 тенге.
Подорожали евро — до 560,47 тенге и российский рубль — до 6,01 тенге (+0,93 тенге).
По данным kurs.kz в обменниках Уральска:
- Доллар: покупка — 519 тенге, продажа — 525 тенге;
- Евро: покупка — 566 тенге, продажа — 574 тенге;
- Российский рубль: покупка — 5,95 тенге, продажа — 6,05 тенге.
Ранее мы сообщали, что вместе с долларов подорожало и евро.