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Социум Экономика

518 тенге превысил курс доллара на фондовой бирже

После выходных курс валют резко подорожал.
Дана Рахметова
518 тенге превысил курс доллара на фондовой бирже

7 апреля на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи KASE курс доллара составил 518,31 тенге. Между тем, официальный курс доллара США, установленный Нацбанком — 504,34 тенге. 

Подорожали евро —  до 560,47 тенге и российский рубль — до 6,01 тенге (+0,93 тенге). 

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По данным kurs.kz в обменниках Уральска: 

  • Доллар: покупка — 519 тенге, продажа — 525 тенге;
  • Евро: покупка — 566 тенге, продажа — 574 тенге;
  • Российский рубль: покупка — 5,95 тенге, продажа — 6,05 тенге.

Ранее мы сообщали, что вместе с долларов подорожало и евро.

тенге Доллар Курс валют фондовая биржа 2025

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