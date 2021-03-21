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Социум

52 пьяных водителя задержали в Актюбинской области

Между тем за сутки в регионе было задержано 17 человек находящихся в розыске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Актюбинской области с 12 по 18 марта этого года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». - За период ОПМ по области было зарегистрировано 125 преступлений. В дежурные сутки раскрыто 85 преступлений. Задержано 17 человек находящиеся в розыске. Также раскрыто 39 ранее совершенных преступлений, - отметили в ведомстве. К слову, также было выявлено два факта за хранение наркотических средств, 8 фактов
Кристина Кобина
52 пьяных водителя задержали в Актюбинской области
Между тем за сутки в регионе было задержано 17 человек находящихся в розыске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 детей пропали в Атырауской области
20 детей пропали в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Актюбинской области с 12 по 18 марта этого года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». - За период ОПМ по области было зарегистрировано 125 преступлений. В дежурные сутки раскрыто 85 преступлений. Задержано 17 человек находящиеся в розыске. Также раскрыто 39 ранее совершенных преступлений, - отметили в ведомстве. К слову, также было выявлено два факта за хранение наркотических средств, 8 фактов ношения незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов и более сотни фактов ношения холодного оружия (ножей). - Были совершены более тысячи нарушений правил дорожного движения. Выявлено 52 водителя, которые  находились пьяными за рулем, 327 водителей превысили скорость, 84 - выехали на встречную полосу, 146 - не пропустили пешеходов и 695 пешеходов переходили дорогу в неустановленном для этого месте, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
преступления ОПМ

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