52 пьяных водителя задержали в Актюбинской области

Между тем за сутки в регионе было задержано 17 человек находящихся в розыске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Актюбинской области с 12 по 18 марта этого года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». - За период ОПМ по области было зарегистрировано 125 преступлений. В дежурные сутки раскрыто 85 преступлений. Задержано 17 человек находящиеся в розыске. Также раскрыто 39 ранее совершенных преступлений, - отметили в ведомстве. К слову, также было выявлено два факта за хранение наркотических средств, 8 фактов