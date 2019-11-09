53 должникам алиментов Бурлинского района запретили выезд за пределы РК

Для должников района проводят ярмарки вакансий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе анализа исполнительных производств в Бурлинском районе установлено 87 злостных должников, имеющих задолженность по алиментам на общую сумму 12 млн тенге. К административной ответственности по ст.669 КоАП "Неисполнение исполнительного документа" привлечены 9 жителей района. Временно поставлен запрет выезда за пределы территории страны 53 должникам. 4 ноября в целях трудоустройства должников в центре занятости проведена ярмарка вакансии, на которой приняли участ