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Происшествия Социум

53 должникам алиментов Бурлинского района запретили выезд за пределы РК

Для должников района проводят ярмарки вакансий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе анализа исполнительных производств в Бурлинском районе установлено 87 злостных должников, имеющих задолженность по алиментам на общую сумму 12 млн тенге. К административной ответственности по ст.669 КоАП "Неисполнение исполнительного документа" привлечены 9 жителей района. Временно поставлен запрет выезда за пределы территории страны 53 должникам. 4 ноября в целях трудоустройства должников в центре занятости проведена ярмарка вакансии, на которой приняли участ
Дана Рахметова
53 должникам алиментов Бурлинского района запретили выезд за пределы РК
Для должников района проводят ярмарки вакансий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе анализа исполнительных производств в Бурлинском районе установлено 87 злостных должников, имеющих задолженность по алиментам на общую сумму 12 млн тенге. К административной ответственности по ст.669 КоАП "Неисполнение исполнительного документа" привлечены 9 жителей района. Временно поставлен запрет выезда за пределы территории страны 53 должникам. 4 ноября в целях трудоустройства должников в центре занятости проведена ярмарка вакансии, на которой приняли участие представители более 20 крупных предприятий. По результатам акции 17 должников получили специальные направления для трудоустройства. С начала года проведены 2 ярмарки, по результатам которых трудоустроены 9 злостных должников, - рассказали в прокуратуре Бурлинского района. - К примеру, житель г.Аксай, имеющий задолженности в порядке 1 млн тенге трудоустроен в качестве водителя в Бурлинский колледж, а другой неплательщик, у которого долг по алиментам около 2 млн тенге трудоустроился инспектором охраны в компанию "Конденсат". Как стало известно, в отношении жителя г.Аксай, уклонявшегося от уплаты алиментов с 2015 года, отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.139 УК РК -"Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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