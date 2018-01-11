По данным областного центра занятости, с января по декабрь прошлого года 22 тысячи безработных местных жителей были обеспечены постоянной и временной работой. Из обратившихся в Центры занятости по вопросам трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлены 5 441 безработных, 2 793 человека направлены на курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. На социальные рабочие места трудоустроены 716 и на вакантные рабочие места, поступившие от работодателей, 14 802 человек. Всего мерами социальной поддержки были охвачено свыше 30 тысяч человек. - По Комплексному плану содействия занятости населения Атырауской области на 31 декабря 2017 года план был выполнен на 145%. С целью недопущения сокращения рабочих мест проведены разъяснительные работы среди работодателей для сохранения работников на рабочих местах либо перевода на другие проекты. В частности, были заключены Меморандумы между областным акиматом и 2539 работодателями и профсоюзами. В результате сохранены 869 рабочих мест, где заняты 1228 человек, - рассказали в Центре занятости Атырауской области. Кроме того, за отчетный период проведены 53 ярмарок вакансий в результате которых трудоустроено 2 002 человека.