В мае прошлого года в Уральске представили новый проект борьбы с буллингом.

Так, генеральный директор IT Group Kazakhstan Михаил Дудниченков представил проект, который поможет уменьшить буллинг на 30-40% среди детей и подростков. Идея проекта заключалась в том, что в каждой школе повесят большие постеры с QR-кодом. Просканировав его, выходит специальная форма обращения. Каждый ученик сможет поделиться своими трудностями, переживаниями, задать определённые вопросы. После отправки обращения, его получает как минимум четыре человека: психолог школы, директор, завуч по воспитательной работе и участковый инспектор.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ими ведется работа с активным участием общественных организаций в целях недопущения фактов вымогательства в стенах школ и колледжей.

- В школах и колледжах области с мая 2023 года реализуется проект "KomekStopBullying". Для создания безопасной и поддерживающей среды для детей и подростков, где они могут свободно и анонимно выразить свои проблемы, эмоции и опасения, связанные с буллингом. Во всех школах области установлены таблички с QR-кодом проекта «KomekStopBullying ZKO». За 2023 год по QR-коду проекта от учащихся учреждений образования поступило 540 анонимных сообщении разного характера, - рассказали в пресс-службе ведомства, правда, не уточнив какие именно жалобы и вопросы оставили дети.

Между тем, по данным полиции, если в 2022 году за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего к адмответственности было привлечено 237 законных представителей, то за 2023 год эта цифра увеличилась до 344. А за январь нынешнего года к ответственности привлекли 57 родителей и законных представителей.

На январь 2024 года на профилактическом учете ювенальной полиции состоят 154 несовершеннолетних с девиантным поведением и 128 неблагополучных семей.