Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что министерство труда и социальной защиты населения введут единое пособие на детей, не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальном сайте министерства труда и соцзащиты населения. В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении министерством труда и социальной защиты населения с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тысяч тенге на каждого ребенка. В министерстве сообщили, что эта информация является фейком.
— Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников, — сказано в сообщении.
Отмечается, что распространение ложной информации грозит ответственность.