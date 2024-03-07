Авария произошла на трассе Актобе-Астрахань утром 6 марта. При столкновении двух машин - «Лада Ларгус» и «Тойота Хайлюкс», первая загорелась, в ней погибли восемь человек, из них четверо дети.

По предварительной информации АО «НК «КазАвтоЖол», которая была опубликована на странице организации в соцсети, водитель сгоревшего автомобиля «Лада Ларгус» нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, вследствие чего машина загорелась. Она заправлялась газом.



АО «НК «КазАвтоЖол» выразило соболезнование родным и близким погибших.

В сгоревшей машине кроме водителя находились женщина с двумя внуками, брат с сестрой с детьми, самый младший ходил в нулевой класс, остальные дети учились в четвертом и шестом классах.



Пострадавшие супруги из второй машины, по данным управления здравоохранения Актюбинской области, госпитализированы в многопрофильную областную больницу в Актобе. У них закрытая черепно- мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных врачи оценивают как стабильное. Также в салоне находился ребенок, он получает лечение в детской больнице.

Департамент полиции по факту случившегося начал расследование. Дело под свой личный контроль взял прокурор области.

В связи с произошедшим аким Актюбинской области Асхат Шахаров поручил оказать всестороннюю помощь семьям погибших, разобраться в причинах произошедшего. Глава региона выразил соболезнование родным погибших.

Фарида ЗАРИП