В 2019 году примерно 550 тысяч казахстанцев попали под кредитную амнистию. Суммарно государство списало их долги на сумму 115 миллиардов тенге. Но многие с тех пор набрали новые кредиты и успели опять их просрочить. Такими данными поделилась председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает Orda.kz.

– Мы анализировали ситуацию. К сожалению, большинство заёмщиков, которые участвовали в кредитной амнистии 2019 года, опять имеют кредиты. И у части из них опять проблемные кредиты. Это вопрос правильной оценки платёжеспособности граждан. И вот сегодняшний законопроект направлен как на усиление стандартов выдачи кредитов, так и на снижение долговой нагрузки по тем проблемным заёмщикам, у которых уже образовалась проблемная задолженность, - сказала Абылкасымова.

Напомним, 6 марта депутаты Мажилиса в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков», который требует от коллекторов проводить процедуру урегулирования проблемной задолженности. Эта новация позволит проводить процедуру реструктуризации долга не только на балансе у банков и МФО, а также у коллекторских агентств.

На 1 января 2024 года в портфеле казахстанских коллекторских агентств находятся данные на 890 тысяч заёмщиков с общим долгом 382 миллиарда тенге.